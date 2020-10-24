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خبير اقتصادي يكشف:

مصر نجت من الانكماش الاقتصادي بسبب «كورونا» لهذا السبب

الاقتصاد المصري
الاقتصاد المصري
 
السبت، 24-10-2020 11:09 م المصريون ـ متابعات
قال محمد نجم، الباحث الاقتصادي، إن الاقتصاد الذي يعتمد على مورد واحد فقط سوف ينهار بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.
وأضاف محمد نجم، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "من القاهرة" المذاع على فضائية "سكاى نيوز عربية"، اليوم السبت، أن الدولة المصرية لديها اقتصاد متنوع كبير، جعلنا لا نرضخ لأزمة فيروس كورونا، وهذا نجانا من الانكماش الاقتصادي.
وأشار إلى أن معدل النمو السكاني أعلى من معدل النمو الاقتصادي، وهذا يجعل المواطن لا يشعر بثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأوضح أنه في ظل أزمة فيروس كورونا كان لدينا أفضل معدل نمو بالنسبة للعام المالي مقارنة بدول العالم، لافتاً إلى أن برنامج الحماية الاجتماعية مظلة حجمها نصف تريليون جنيه من خلال 250 ألف وحدة سكنية بديل العشوائيات، وزيادة نصيب الفرد في البطاقة التموينية، بالإضافة إلى أن هناك توقعات بتسجيل مصر معدل نمو 3.5% خلال العام الجاري.
 

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