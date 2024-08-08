مصر تحظر الطيران في الأجواء الإيرانية لمدة 48 ساعة

أعلنت وزارة الطيران المدني أنه في ضوء الإخطار الوارد من جانب السلطات
الإيرانية المعنية بشأن تحذيرات موجهة لكافة شركات الطيران المدني العابرة فوق
المجال الجوي الإيراني ، بأنه سيجرى تدريبات عسكرية على مدار يومي ۷ و ۸ أغسطس الجاري
، خلال الفترة من الساعة ١١:٣٠ إلى ١٤:٣٠
يوم ٢٠٢٤/٨/٧، والفترة من ٠٤:٣٠ إلى ٠٧:٣٠، يوم ٢٠٢٤/٨/٨ وذلك بتوقيت طهران .
وحرصا على سلامة ركاب الطائرات المصرية وتطبيقا للمعايير القياسية الدولية
فى هذا الشأن ، فقد أصدرت سلطة الطيران المدني المصرية إخطارًا إلى جميع شركات
الطيران المصرية بعدم المرور فوق المجال الجوي الإيراني خلال الفترات المشار إليها
بعاليه..لتجنب أي أخطار تؤثر على سلامة الطيران.