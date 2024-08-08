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مصر تحظر الطيران في الأجواء الإيرانية لمدة 48 ساعة

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الخميس، 08-08-2024 10:23 ص

 

أعلنت وزارة الطيران المدني أنه في ضوء الإخطار الوارد من جانب السلطات الإيرانية المعنية بشأن تحذيرات موجهة لكافة شركات الطيران المدني العابرة فوق المجال الجوي الإيراني  ، بأنه سيجرى  تدريبات عسكرية على مدار يومي  ۷ و ۸ أغسطس الجاري ، خلال الفترة من الساعة  ١١:٣٠ إلى ١٤:٣٠ يوم ٢٠٢٤/٨/٧، والفترة من ٠٤:٣٠ إلى ٠٧:٣٠، يوم ٢٠٢٤/٨/٨  وذلك بتوقيت طهران .

 

وحرصا على سلامة ركاب الطائرات المصرية وتطبيقا للمعايير القياسية الدولية فى هذا الشأن ، فقد أصدرت سلطة الطيران المدني المصرية إخطارًا إلى جميع شركات الطيران المصرية بعدم المرور فوق المجال الجوي الإيراني خلال الفترات المشار إليها بعاليه..لتجنب أي أخطار تؤثر على سلامة الطيران.

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