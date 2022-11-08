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إحالة أوراق «الشيخ هاني» إلى المفتي.. واقع 4 نساء جنسيًا وصورهم بمساعدة زوجته

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الثلاثاء، 08-11-2022 02:05 م


قررت محكمة جنايات الزقازيق في محافظة الشرقية، إحالة شاب إلى مفتي الجمهورية، وحددت جلسة 7 ديسمبر المقبل للنطق بالحكم؛ على خلفية اتهامه في القضية رقم 961 جنايات كلي شمال الزقازيق لسنة 2022، بالاعتداء على 4 سيدات، فيما قررت تأجيل محاكمة زوجة المتهم إلى ذات الجلسة، للنطق بالحكم عليها لاتهامها في نفس القضية.

تعود تفاصيل القضية المقيدة برقم 961 جنايات كلي شمال الزقازيق لسنة 2022، للنصف الأول من العام الجاري، عندما قررت جهات التحقيق إحالة المتهمين محمد م م ال، 41 عامًا، حاصل على دبلوم تجارة، وزوجته مها ال ع خ، 36 عامًا، ربة منزل، إلى محكمة جنايات الزقازيق؛ على خلفية اتهامهما بأنهما في غضون الفترة من عام 2021 وحتى عام 2022، قد اشتركا عن طريق الاتفاق والمساعدة في اعتداء الأول على 4 سيدات، ذلك بعدما أوهم المتهم ضحاياه بأنه معالج روحاني.

وأشار أمر الإحالة في القضية إلى أن المتهم الأول قد تعدى على كل المجني عليهن: أ ع ال م، وم ع ب إ، وس م ال ال، وو ال ع ع، وذلك بأن احتال عليهن وخدعهن بشخصية وهمية ابتدعها وهي شخصية الشيخ هاني المعالج الروحاني، وأوهم المتهم المجني عليهن بوجود سحر سفلي خاص بكلٍ منهن بـ داء السرطان، فيما تبين أن المتهمة الثانية قد اشتركت بطريقي الاتفاق والتحريض مع المتهم الأول في ارتكاب الجرائم المشار إليها، وذلك بعد تهديد المجني عليهن، وكان التهديد مصحوبًا بطلب وتكليف بأمر، نظير عدم إفشاء أمور مخدشة بالشرف، ألا وهي مقاطع مصورة للمجني عليهن كان قد تحصل عليها المتهم الأول منهن بطريقي التدليس والخداع.
 

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