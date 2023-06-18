مشكلة عائلية.. هنا الزاهد وكريم فهمي وزوجته يحذفون بعضهم من مواقع التواصل





أثار جدل بين مستخدمي "السوشيال ميديا" عن إلغاء الفنانة هنا الزاهد متابعة شقيق زوجها الفنان كريم فهمي وزوجته عبر مواقع التواصل.

ووفقا لمتتبعي حسابات الزاهد وزوجها الفنان أحمد فهمي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فإن هنا ألغت متابعة شقيق زوجها الفنان كريم فهمي وزوجته دانيا ما دفعهما للرد بالمثل.

وذكر متابعو عائلة آل فهمي أن زوجة كريم حظرت هنا من حساباتها، وأيضا ألغى الممثل الشاب متابعة زوجة أخيه على مواقع التواصل الاجتماعي، تحديدا "فيسبوك" و"إنستغرام".

وحتى الآن، لم يعلق أي من هنا أو زوجها أحمد أو شقيقه كريم على ما حدث، ولم يتوصل المتابعون لأسباب ما حدث بعد.

وتنتظر هنا الزاهد عرض فيلمها "مستر إكس" في موسم عيد الأضحى 2023، والذي تشارك فيه مع زوجها الفنان أحمد فهمي في السينما للمرة الأولى، ويروي قصة حب بين رئيس إحدى العصابات ومحامية تضعها الظروف في طريقه، فيحاول جاهدًا إبعادها عن كل المخاطر.

الفيلم بطولة أحمد فهمي، وهنا الزاهد، كل من: أوس أوس، بيومي فؤاد، رحاب الجمل، محمود حافظ، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف، منهم: أكرم حسني، ومصطفى خاطر، ومحمد أنور، وصبرى فواز، وعمرو يوسف وآخرون.