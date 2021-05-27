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مستشار الرئيس الديني يُفسر الموقف الغريب الذي حدث في جنازة سمير غانم

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الخميس، 27-05-2021 11:15 ص

كشف الإعلامي رامي رضوان، عن موقف غريب حدث أثناء دفن جثمان حماه الفنان سمير غانم، قائلا: "خلال رحلة وداع الفنان الكبير سمير غانم، ونقل جثمانه حدثت علامات الواحد بيحس إن ربنا بيطبطب عليا بيها".
وقال "رضوان" في حواره للدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، وأحد علماء الأزهر الشريف، في برنامج "مساء دي إم سي" على فضائية "دي إم سي" أمس الأربعاء: "نقلنا الجثمان إلى السيارة متوجهين للمسجد للصلاة عليه، وكنت في سيارتي وبمجرد مرور سيارة المتوفى أمامي؛ كنت مشغل إذاعة القرآن الكريم، وإذا بآية قرآنية تتلى عبر الإذاعة".
وأضاف، أن هذه الآية القرانية، تقول: بسم الله الرحمن الرحيم ((يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي)).. صدق الله العظيم.
فيما رد الدكتور أسامة الأزهري، قائلًا: "إنه من الهدي والسنن النبوية أن النبي الكريم كان يحب الفأل، فأنه إذا خرج فسمع كلمة حسنة تتعلق بأمر مقبل عليه يستبشر بها ويفرح بها، وكان لا يعجبه التشاؤم، ولذلك فأنه عليك أن تستبشر خيرًا، وهذه سُنَّة عن النبي الكريم، ودائما ننظر في الجانب الإيجابي، يكون فيه دلالة ورسالة من عند المولى- عز وجل".
وأردف "الأزهري": البشارة التي نقدمها هدية اليوم إلي كل بيت مصري افتقد شخص بسبب كورونا فقد رحل من بيتكم شهيد ويشفع لـ سبعين من أهل بيته، لأن المصطفى صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه ما تعدون الشهيد فيكم قالوا من قتل في سبيل الله، فقال لهم إن شهداء أمتي إذا لقليل، فقالوا ومن هو الشهيد يا رسول الله فقال: من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد، وصاحب الطاعون شهيد وصاحب داء البطن شهيد والغريق شهيد".
 

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