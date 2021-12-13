الإثنين 13 ديسمبر 2021
توقيت مصر 15:21 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بيان عاجل من «الداخلية» يكشف ملابسات «تسريبات الإخوان» المزعومة

شاهد.. لحوم تطفو على شواطئ الإسكندرية والمحافظ يصدر بيانًا عاجلًا

حلمي بكر: تزوجت 13 فتاة وانفصلت عنهن لنفس السبب

إليسا تخرج عن صمتها: لن نقبل بالاحتلال الإيراني

واقعة غريبة.. رجل يتلقى لقاح«كورونا» 10 مرات في يوم واحد والسبب صادم

ثلاثة بلطجية يقتحمون مدرسة بالأسلحة البيضاء ويعتدون على 3 معلمين

«شوبير»: نجم المنتخب لن يشارك أمام تونس

خبر غير سار من الصحة العالمية بشأن «أوميكرون»

رئيس وزراء الاحتلال من الإمارات: نحن وأنتم أبناء عم

بيان رسمي من دار الإفتاء عن إجراء عمليات تجميل

ADS
 

مدير أعمال «أحلام» يحرجها على الهواء:«طالعة تهبلين بالحجاب».. شاهد رد فعلها

76543456-1
ا
Native
Teads
الإثنين، 13-12-2021 09:32 ص

 نشرت الفنانة الإماراتية أحلام مقطع فيديو جديد لها وهي ترتدي الحجاب برفقة مٌدير أعمالها نايف اليوسف ، عقب عودتها من حفل في الرياض .
وظهرت أحلام في الفيديو وهي بالسيارة ، تتحدث إلى مدير أعمالها ، قائلة: " نايف اليوم مو أبدعت فقط أنا غنيت من قلبي .. لأن صدق الأميرة ريما بنت طلال هي من أكثر الداعمين لي منذ بداياتي فأحبها وغنيت لها من أقصى قلبي ".
وقاطع نايف ، حديث الفنانة أحلام ، قائلاً :” طالعة تهبلين بالحجاب “، لتٌعلق عليه وهي  تمازحه ” نايف ترى مبارك يسمعك .. مبارك شوف نايف ويش يقول .. عندكياه عندكياه “.
وأضافت أحلام :” الحفل الجاي بيكون في 23 ديسمبر الحالي في رياض العز .. قولتلكم أنا بنت زايد “.
شاهد الفيديو بالضغط هنا:
 

إقرأ ايضا

download

بيان عاجل من «الداخلية» يكشف ملابسات «تسريبات الإخوان» المزعومة

61b7249e4236045d887b6315

شاهد.. لحوم تطفو على شواطئ الإسكندرية والمحافظ يصدر بيانًا عاجلًا

1396342973_1396345285953648600

حلمي بكر: تزوجت 13 فتاة وانفصلت عنهن لنفس السبب

أخبار متعلقة

5967340e4386da6ddcad860e43f5beef

صورة صادمة لـ موديل روز قبل الشهرة بالحجاب وليست سعودية الأصل

6196edc24c59b7526f57bfb0

سر السجدة التي حولت حياة سهير البابلي للاعتزال والحجاب