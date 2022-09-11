مدرس الفرنساوي يفض عذرية طالبات الإعدادي والثانوي في درس خصوصي

الأحد، 11-09-2022
11:28 ص
أقدم مدرس لغة فرنسية في دولة المغرب، على التغرير بالعشرات من طالبات
المرحلة الإعدادية والثانوية ومعاشرتهن معاشرة الزواج وفض عذرية
هن.
من جانبها قررت السلطات القضائية في المغرب إيداع معلم بمدرسة خاصة السجن
المحلي بالدار البيضاء.
وبحسب موقع "هسبريس" الإخباري، أودع قاضي التحقيق بمحكمة
الاستئناف بالدار البيضاء المدرس السجن المحلي بعين السبع على خلفية اتهامه
بالتغرير بتلميذاته واغتصابهن.
وأفادت مصادر بأن اعتقال المدرس جاء عقب الاشتباه في تورطه في اغتصاب
العديد من التلميذات وفض بكارتهن بعد استدراجهن إلى شقة مفروشة في حي أنفا الراقي
بالدار البيضاء.
واعتقل الأمن المغربي المدرس لتتم إحالته إلى الوكيل العام للملك الذي قرر
إحالته إلى قاضي التحقيق ليتم إيداعه السجن، وتبين لاحقًا أنه يبلغ من العمر 38
عاما، ويدرس مادة اللغة الفرنسية.
وكشفت التحريات أن المعلم كان يستدرج التلميذات للساعات الإضافية بمؤسسة
أخرى، ليقوم بعدها بربط علاقات معهن، ومن ثم التغرير بهن، قبل نقلهن إلى شقة بشارع
سقراط بالمعاريف بالعاصمة الاقتصادية.
وتبين بالبحث أن الشقة يوفرها له سمسار بمقابل مادي، واتضح أن التلميذات
يجبرن على معاودة زيارة الشقة لمرات عديدة، وفق إحداهن، إذ أكدت أنها مارست الجنس
مع المعلم 4 مرات داخل الشقة نفسها.
وتفجرت القضية بعد تنصل المتهم من وعوده لإحدى ضحاياه بالزواج منها خلال
الموسم الماضي، ما دفعها إلى إخبار والدتها، وحاول المتهم العمل على التوصل لاتفاق
مع الأسرة لكنه اختفى لاحقا، ليتقرر وضع شكاية في حقه.
وتبين أيضًا أن فتيات أخريات لا تتعدى أعمارهن 16 سنة تعرضن لاعتداء من
طرفه، وثبت بعد عرضهن على الفحص الطبي أنهن فقدن عذريتهن، فيما أوقفت السلطات
سمسار الشقة، الذي اعترف باتفاقه مع المتهم.