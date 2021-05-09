ما علاقة ظاهرة الاحتباس الحراري بإطلاق الأبقار للغازات؟ دراسة تكشف السر

الأحد، 09-05-2021
04:32 م
فتحي مجدي
تتصاعد التحذيرات من ظاهرة الاحتباس الحراري
في العالم، التي تهدد بذوبان الجليد في القطبين الشمالي والجنوبي، وما سيتبع ذلك من ارتفاع مستوى سطح البحر، لكن الغريب حقًا هو ربط الخبراء بين ظاهرة الاحتباس الحراري
، وإطلاق الريح من الأبقار
.
إذ يزعم الخبراء أن ظاهرة الاحتباس الحراري
يمكن أن تتباطأ عن طريق وقف إطلاق الغازات من الأبقار، عن طريق تغيير النظام الغذائي لها لمنعها من ضخ الكثير من غاز الميثان، أحد الغازات الدفيئة القوية التي تلحق الضرر بالبيئة.
وأظهرت الأبحاث، أن إضافة الأعشاب البحرية إلى علف الحيوانات على مدى خمسة أشهر قللت من انتفاخ البطن والتجشؤ. وانبعث منها نسبة 82 في المائة أقل من غاز الميثان في الغلاف الجوي.
ويأتي الغاز في المرتبة الثانية بعد ثاني أكسيد الكربون في إحداث الاحتباس الحراري
.
قال إرمياس كبريب، مدير مركز الغذاء العالمي، إن أبحاثه أظهرت أن إضافة كمية صغيرة من الأعشاب البحرية إلى علف الماشية كان له تأثير كبير.
أضاف وفقًا لصحيفة "ديلي ستار": "لدينا الآن دليل قوي على أن الأعشاب البحرية في النظام الغذائي للماشية فعالة في تقليل الغازات المسببة للاحتباس الحراري وأن فعاليتها لا تتضاءل بمرور الوقت".
وتتضمن خطة الأمم المتحدة لخفض انبعاثات الميثان بنسبة 45 في المائة هذا العقد، تغيير النظام الغذائي للماشية عن طريق إضافة الأعشاب البحرية، بدلاً من فول الصويا.
سيؤدي ذلك إلى تجنب ما يقرب من 0.3 درجة مئوية من الاحترار حتى عام 2045، وفقًا لتقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة وتحالف المناخ والهواء النظيف.
في مقدمة التقرير، قال المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة إنجر أندرسن: "التخفيف السريع والطموح لغاز الميثان هو أحد أفضل الاستراتيجيات المتاحة اليوم لتقديم فوائد متعددة فورية وطويلة الأمد للمناخ والزراعة وصحة الإنسان والنظام البيئي".
يأتي حوالي 35 في المائة من انبعاثات الميثان التي يسببها الإنسان من إنتاج الوقود الأحفوري - مما يتسبب في تلوث المناخ قبل حتى حرق الوقود للحصول على الطاقة - بينما يأتي 40 في المائة من الزراعة و 20 في المائة من النفايات.
هناك حاجة إلى تدابير عالمية لتحقيق تخفيضات بنسبة 45 في المائة في الانبعاثات بحلول عام 2030، وهو الأمر المطلوب للمساعدة في الحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض إلى 1.5 درجة مئوية، كما تعهدت الدول بموجب اتفاق باريس الدولي للمناخ.
قال البروفيسور ديف راي، من جامعة إدنبرة: "يوضح هذا التقرير الصريح أن خفض انبعاثات الميثان - وهو غاز دفيئة قوي ولكنه قصير العمر - سيحقق فوائد كبيرة وسريعة للمناخ ونوعية الهواء وصحة الإنسان والزراعة، والاقتصاد أيضًا".