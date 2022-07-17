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ماذا قال عالم بوكالة ناسا عن العثور على علبة سجائر مصرية على سطح القمر

cdn4.premiumread
علبة سجائر
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Teads
الأحد، 17-07-2022 01:44 م

تداول نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي منشور حول "تصوير وكالة "ناسا" علبة سجائر مصرية من نوع "كليوباترا" على سطح القمر تعود للثمانينات".

وقابل لؤي البسيوني المهندس بوكالة "ناسا" هذا الخبر بالضحك، وقال: "يمكن المصريين على السوشيال ميديا أرسلوا علبة سجائر للمريخ ونحن لا ندري" في إشارة إلى أن ذلك غير صحيح.

جاء ذلك بعدما نشرت إحدى مستخدمات موقع تويتر ، تغريدة قالت فيها: "كشفت صورة التقطتها مركبة برسيفرنس التابعة لوكالة ناسا عن جسم غريب على سطح المريخ وعند البحث تبين انه ورق ولكن اكتشف العلماء ان الجسم مكون من علبة سجائر مصرية وتصميم العلبة من الثمانينات".
 

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