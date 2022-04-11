ماذا قالت تحريات الأمن الوطني عن محمود شعبان؟

الإثنين، 11-04-2022
11:34 ص
كشفت تحريات
الأمن الوطني في القضية المتهم فيها محمود شعبان
إبراهيم، مدرس بكلية الدراسات الإسلامية ،رقم 1730 لسنة 2022 جنايات الزيتون، ومقيدة برقم 771 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 185 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة العليا، انتمائه للجيش الحر.
وجاء في تحريات
قطاع الأمن الوطني، وفقا لصدي البلد، أعتناق المتهم محمود شعبان
إبراهيم لأفكار تكفيرية قوامها، تكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه بدعوى عدم تطبيق الشريعة الإسلامية، وتكفير رجال القوات المسلحة، والشرطة واستباحة دمائهم، وكذا تكفير المسيحيين، واستحلالممتلكاتهم ودور عبادتهم.
كما جاء في تحريات
الأمن الوطني، أنه في غضون شهر مارس عام 2013 التحق المتهم محمود شعبان
بجماعة الجيش الحر الإرهاب
ية، التي يقع مقرها بدولة سوريا والتي يعتنق أعضائها ذات الأفكار المار بيانها، وتتخذ من الإرهاب
والتدريب العسكري وسائل لتحقيق أغراضها واضطلاعه بإعداد عناصرها تثقيفيا.
وفي أولى جلسات محاكمة المتهم محمود شعبان
، قررت الدائرة الثانية إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم طره، تأجيل القضية المعروفة إعلاميا بـ "الجيش الحر" لجلسة 9 مايو لندب محامى للحضور مع المتهم.