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مأساة بالصور.. تفحم جثة 4 عمال داخل مخبز محتضين بعضهم

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الحريق
Native
الخميس، 06-05-2021 10:19 ص المصريون

لقى 4 عمال باحد المخابز في منطقة دار السلام مصرعهم، في حادث مأساوي بعد أن انفجرت أنبوبة الغاز داخل المخبز.
وروى شهود عيان تفاصيل المأساة، مشيرين إلى أن السكان سمعوا دوي انفجار داخل المخبز واشتعال النيران فيه بشكل كبير، فيما حاول 4 عمال كانوا داخله الهروب من ألسنة النيران إلى الحمام، بينما تم إنقاذ صاحب المخبز وعامل خامس.
وكشف أحد الشهود، أقسى لحظات الحادث ألمًا، قائلًا :"عندما تم الانتهاء من إطفاء الحريق، قاموا بالبحث عن العمال المتواجدين في الداخل فعثروا عليهم مختبئين داخل الحمام وقد لفظوا أنفاسهم الأخيرة”، موضحا أن “المنظر الأبشع والأصعب عليهم كان عندما دخلوا ووجدوا عاملين كانوا حاضنين بعضهم البعض بسبب الرعب من النيران، وماتوا في حضن بعض، وتفحمت جثثهم".
فيما أصدرت نيابة دار السلام أمرا بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة موقع حريق مخبز بدار السلام، لبيان أسباب الحريق، واستدعت عددا من شهود العيان لسماع أقوالهم، واستعلمت من حي دار السلام عن حصول مالكه على ترخيص من عدمه.



 

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