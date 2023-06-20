الثلاثاء 20 يونيو 2023
توقيت مصر 21:06 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

إعلامية شهيرة تثير الجدل: "ربنا خلقنا من غير هدوم ولن يحاسبنا على خلعها"

أجبرته على مشاهد جريئة.. فنان شهير يرفض العمل مع إيناس الدغيدي

6 دول تخالف السعودية في موعد وقفة عرفات.. عالم أزهري يعلق

شاب يوثق لحظات احتضار والده يثير الجدل: ادعوله بالرحمة

"لي أسبابي الخاصة".. لحظة الحكم بالإعدام على قاتل عروسته بعد ساعات من ليلة الدخلة

"هربطك في السرير عشان شكلك شرس".. مات في أحضان خادمته بالتجمع الخامس

التصوير أمام الكعبة.. "أمر عجيب ما أنزل الله به من سلطان"

بمقدم 50 ألف جنيهزز بنك التعمير وافسكان يطرح شقق جديدة

رقم ضخم.. حسين الشحات يصدم الأهلي

كان رفقة امرأة.. تونسي يحاول الهرب داخل فندق فيسقط من الطابق الـ 15(فيديو صادم)

"لي أسبابي الخاصة".. لحظة الحكم بالإعدام على قاتل عروسته بعد ساعات من ليلة الدخلة

Fy_pPJaWAAM3C8H
العروس
الثلاثاء، 20-06-2023 11:26 ص

 

أسدلت محكمة جنايات طنطا، الستار على قضية "عروس طنطا" آية الشبيني، التي قتلها زوجها بعد 48 ساعة من زفافهما، داخل منزلهما في قرية نيفيا التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية، بتأييد حكم إعدام الزوج المدان.

 

طفولة جربت الفقد

 

قبل 14 عامًا، توفي حمودة الشربيني، تاركًا 3 أطفال أصغرهم "آية". كانت في المرحلة الإعدادية، طفلة اختبرت مبكرًا إحساس فقد أب لم يترك خلفه سوى سيرة طيبة، لذلك، ما إن اشتد عودها حتى بحثت عن عمل تنفق منه على نفسها، وتدخر ما بقي منه لتقى نفسها عاديات الأيام إذا ما جاءها من يطلبها للزواج.

 

كانت "آية" تواصل أيام الدراسة في كلية الآداب بالعمل، فتحضر ما يكفيها لجمع المحاضرات بقسم اللغة الفرنسية ولا يعيق عملها، حتى تخرجت في الكلية قبل 5 أعوام وغيرت مسار عملها إلى معلمة لغة فرنسية في أحد مراكز الدروس الخصوصية.

 

كغيرها من الفتيات في مجتمع ريفي، كانت "آية" تنتظر عريسًا يطرق باب دارها.

 

مع دخولها عامها الرابع والعشرين، فاتح "محمد" شقيقها الأكبر لخطبتها. رفضت "آية" من سبقه للزواج منها ووافقت عليه. أخبرت أسرتها أنها استراحت له، وفي أغسطس الماضي تمت الخطبة.

 

8 أشهر حتى موعد الزواج لم تر فيها العروس ما يغضبها من خطيبها؛ لم يفتعل المشكلات، ولم يقدم على الأفعال الصبيانية، ولم يتعجل شيئًا قبل آوانه. فقط كان يخفى جانبًا مظلمًا في شخصية الزوج، ظهرت بعد الزفاف، بقتلها في ثاني أيام عيد الفطر بعد يومين فقط من الزواج الذي غادرته "آية" جثة لعروس بكر لم تمس.

 

دوري على بنتك في المستشفى

 

صباح يوم الحادث، كانت والدة "آية" في سوق القرية تشتري احتياجاتها من الطعام استعدادًا لتجهيز عشاء ابنتها العروس. "التقيت نساء من القرية في السوق، منهن عرفت أن أمرًا خطيرًا وقع لآية".

 

هرعت الأم لنجدة ابنتها، وهناك التقت والدة المتهم التي كانت تجلس أمام المنزل. "لم تقل شيئًا سوى: بنتك مش هنا دوري عليها في المستشفى".

 

كان شقيق "آية" الأكبر تلقى قبل وصول والدته اتصالًا هاتفيًا من زوج أخته القاتل، والذي طلب منه الحضور لمنزل الزوجية، حيث صدم شقيق الضحية بشقيقته الضحية قتيلة بـ 35 طعنة في جسدها داخل غرفة نومها.

 

كانت القضية يشوبها ملابساتها الغموض التام. لماذا قتلها؟

 

وقد أثبتت التحقيقات أن الزوج القاتل تربص بزوجته داخل غرفة النوم حاملًا سلاحًا أبيض، فاجأها به عند دخولها الغرفة، مسددًا 35 طعنة متفرقة إلى جسدها، بينما أصابها بقطع في أصابع اليد.

 

"ليا أسبابي الخاصة لقتلها"

 

في الجلسة الأخيرة للمحاكمة، حاول دفاع المتهم الدفع بجنونه، مطالبًا بإيداعه إحدى دور الرعاية الطبية المتخصصة لمعالجة الأمراض النفسية والعصبية، وقال إن شهود الإثبات في الواقعة لم يتواجدوا وقتها، ولا يصلحوا لأن يكونوا شهودًا ضد المتهم، مؤكدًا أنه لم ينفي واقعة القتل لكن ليس عمدًا ولا مع سبق الإصرار والترصد.

 

كما علل الدفاع جريمة القتل بأن الزوج القاتل طلب من زوجته حقه الشرعي لكنها أبت ففقد صبره. بينما لم يجب المدان على أسباب قتله زوجته بعد 48 ساعة من زفافهما إلا بجملة: "ليا أسبابي الخاصة لقتلها".

 

وقد طالب دفاع المجني عليها بتوقيع أقصى عقوبة على المذكور، مؤكدًا أنه خطط لارتكاب الجريمة وأصر عليها في خلال مدة زمنية تكفي للتروي، مسددًا نحو 35 طعنة لجسدها، قبل أن يبدل ملابسه ويتصل بشقيق المجني عليها لإخباره بجريمته.

 

وأحالت المحكمة أوراق الزوج القاتل إلى مفتى الجمهورية، وجاء رأي المفتي بالتصديق على قرار المحكمة، فأصدرت حكمها بتأييد حكم إعدامه شنقًا.

إقرأ ايضا

elbashayer.com-2020-04-07_07-26-39_415977

إعلامية شهيرة تثير الجدل: "ربنا خلقنا من غير هدوم ولن يحاسبنا على خلعها"

133-002322-artist-refuses-work-director-enas-el-degheidy_700x400

أجبرته على مشاهد جريئة.. فنان شهير يرفض العمل مع إيناس الدغيدي

Capture

6 دول تخالف السعودية في موعد وقفة عرفات.. عالم أزهري يعلق

أخبار متعلقة

Capture

بعد إعدامه.. والدة محمد عادل تفقد النطق ونقلها إلى المستشفى

2024997_0

بحضور هؤلاء.. تنفيذ حكم الإعدام في محمد عادل قاتل نيرة أشرف

2017_9_8_14_41_30_187

حكم قضائي بإعدام مشرف أمن في كفر الشيخ.. ماذا فعل؟

1001761

في الأسانسير وشقتها.. ماذا حدث بين حارس عقار الإسكندرية والطالبة؟