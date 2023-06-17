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لعدم النسيان في الامتحانات.. إمام الدعاة يوجه نصائح مهمة لطلبة الثانوية

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لعدم النسيان في الامتحانات.. إمام الدعاة يوجه نصائح مهمة لطلبة الثانوية

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الشيخ الشعراوي رحمه الله
السبت، 17-06-2023 12:58 م
قدم الراحل الشيخ محمد متولي الشعراوي، إمام الدعاة، نصائح للطلبة التي تعانى صعوبة التذكر في الامتحان والنسيان، ولماذا قد يقرأ طالب قبل الامتحان صفحة ويأتي منها الامتحان، على عكس طالب ذاكر طوال العام.
وقال الشعراوي ، إن العقل يستقبل المعلومات مرة واحدة فإياك أن تظن أن هناك عقلا يستقبل المعلومة أكثر من مرة، فالعقل يستقبل المعلومة مرة واحدة ولكن المهم أن يكون وقت استقبال المعلومة خاليا من غيرها، وإن كان فى غيرها فما جعل الله لرجل من قلبين فى جوفه، كما قال تعالى فى كتابه الكريم.

وأشار الى أن الغفلة هو أن تكون قد علمت شيء لكنك غفلت عنه، ولماذا غفلت عنه لأنك لم تجعله دائما فى بؤرة شعورك.

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