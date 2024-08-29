"لبنان واحشني".. تركي آل الشيخ يوجه رسالة إلى الجمهور اللبناني

الخميس، 29-08-2024
01:36 م
وجه المستشار تركي آل الشيخ
رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية
، رسالة إلى الجمهور اللبنان
ي.
وقال "تركي آل الشيخ
، في كلمة خلال لقائه بفضائية "ام تي في اللبنان
ية"، على هامش المؤتمر الصحفي الخاص بـ موسم الرياض 2024: "إن شاء الله لبنان
يحصل على الرخاء والاستقرار وأمنيتي لكل الأمة العربية العز والأمان ونتمنى لبنان
يرجع لأنه واحشني"
وخلال المؤتمر الصحفي، تحدث تركي آل الشيخ
عن لبنان
، قائلًا: "لبنان
في قلب كل مواطني سعودي، وعدد اللبنان
يين في السعودية
وصل 300 ألف عايشين زي السعودي وزيهم زي المواطن السعودي، اللبنان
ي ناجح وشاطر يمكن ظروف حياتكم جعلتكم تتعودوا على النجاح والاستمرارية والمقاومة لتحقيق أهدافكم".