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"لبنان واحشني".. تركي آل الشيخ يوجه رسالة إلى الجمهور اللبناني

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تركي آل الشيخ
الخميس، 29-08-2024 01:36 م
وجه المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، رسالة إلى الجمهور اللبناني.
وقال "تركي آل الشيخ، في كلمة خلال لقائه بفضائية "ام تي في اللبنانية"، على هامش المؤتمر الصحفي الخاص بـ موسم الرياض 2024: "إن شاء الله لبنان يحصل على الرخاء والاستقرار وأمنيتي لكل الأمة العربية العز والأمان ونتمنى لبنان يرجع لأنه واحشني"

وخلال المؤتمر الصحفي، تحدث تركي آل الشيخ عن لبنان، قائلًا: "لبنان في قلب كل مواطني سعودي، وعدد اللبنانيين في السعودية وصل 300 ألف عايشين زي السعودي وزيهم زي المواطن السعودي، اللبناني ناجح وشاطر يمكن ظروف حياتكم جعلتكم تتعودوا على النجاح والاستمرارية والمقاومة لتحقيق أهدافكم".


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