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لأول مرة.. المشهد المحذوف بين هيفاء وهبى ومحمد كريم في "دكان شحاتة"

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Native
الأحد، 13-06-2021 03:48 م

كشف الفنان محمد كريم، لأول مرة عن تفاصيل مشهد محذوف كان يجمع بينه وبين الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، من فيلم "دكان شحاتة".
وروى كريم في تصريحات لبرنامج "واحد من الناس"، أمس السبت، المذاع على فضائية "الحياة"، أن المشهد يتناول أحوال هيفاء وهبي بعد مرور عامين على زواجها من شخصيته الشريرة في أحداث الفيلم، والتي أرغمت على الزواج منها، وكانت تحب أخيه غير الشقيق "شحاتة"، ويجسد دوره الفنان، عمرو سعد.
وأوضح محمد كريم أن ما شاهده الجمهور في الفيلم هو حال هيفاء وهبي مباشرة بعد زواجها من شخصيته، ولكن ما تم حذفه هو مشهد يتناول أحوالها بعد عامين وإنجابها منه.
وعندما سئل محمد كريم إذا كانت هيفاء وهبي وراء حذف المشهد، رد بأن كل ما يعرفه هو أنه عندما سأل مخرج الفيلم، خالد يوسف، عن سبب حذفه، أجابه: "مادام صورت المشهد، ما الذي يضايقك".
وعن رأيه في هيفاء وهبي كممثلة، أكد محمد كريم لـ"واحد من الناس" أنها "هايلة ومجتهدة جدا في عملها".
ويعتبر فيلم "دكان شحاتة" هو أول تجارب هيفاء وهبي على شاشة السينما، وهو من إخراج خالد يوسف، ومن بطولة عمرو سعد ومحمد كريم وعمرو عبد الجليل ومحمود حميدة، وعرض في عام 2009.
وحقق الفيلم نجاحا كبيرا وقت عرضه، لتقوم هيفاء وهبي ببطولة فيلمين آخرين، هما "حلاوة روح" للمخرج سامح عبد العزيز في عام 2014، و"أشباح أوروبا" الذي لم يعرض حتى الآن، ويشاركها بطولته أحمد الفيشاوي.
 

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