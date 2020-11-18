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كورونا يهدد بالإغلاق في مصر.. متحدث الوزراء يوضح

كورونا السعودية
كورونا
 
الأربعاء، 18-11-2020 09:50 م أحمد سالم
أكد المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن التوجيه الذى أصدره الدكتور مصطفى مدبولى للوزراء اليوم، لا يختلف عن القرارات التي تم اتخاذها أثناء ذروة فيروس كورونا، حيث وُكل الوزراء للقيام بمهام تنظيم الحضور للعاملين بالوزارات، مشيرا إلى أن اليوم عدد الإصابات ستتجاوز الـ 300 إصابة، لذلك أوصى بتخفيف التزاحم على أماكن العمل.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأى عام" الذي يذاع على قناة ten: "الوزراء سيقومون بداية من الغد بتحديد مواعيد للعمل، وربما يقرر بعضهم منح أجازات استثنائية لبعض الفئات، بهدف الحفاظ على الصحة العامة دون أن تتعطل مصالح المواطنين بأي شكل من الأشكال، وحتى الآن الظرف الواقع على الأرض لا يحتم أن تتم عملية الغلق، ورغم ارتفاع نسب الإصابات إلا أن الأمور مازالت تحت السيطرة".

وقال: "الأمر كله تم إلقاءه على عاتق المواطن، إذا رغب في أن تعود إجراءات التشديد والغلق، فعليه عدم الالتزام بإجراءات الوقاية، والأمور حتى الآن بالمدارس مطمئنة لأن عدد الإصابات فيها لا يتجاوز الـ 300 إصابة من أصل 20 مليون طالب، ويجب أن يعلم ولي الأمر أن الأساس هو التعليم من خلال التوجه للمدرسة، وأن التعليم البديل هو غير أساسي لأنه لابد أن يتعامل الطالب مع معلمه وجها لوجه".
 

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