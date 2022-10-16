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كلوب: أتمنى أن يأخذ جوارديولا إجازة 4 سنوات.. إنه أفضل مدرب

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كلوب وجوارديولا
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الأحد، 16-10-2022 01:44 م

تحدث المدرب الألماني، يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، عن المنافسة التي تجمعه بالعبقري الإسباني، بيب جوارديولا، مدرب فريق مانشستر سيتي، وذلك قبيل المباراة التي تجمعهما اليوم، على ملعب آنفيلد، ضمن الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي.

ويرجع هذا التنافس بين المدربين، الألماني والإسباني، عندما كانا على رأس القيادة الفنية لفريقي بروسيا دورتموند، وبايرن ميونخ، بالبوندسليجا، وانتقل هذا الصراع، بالنتقالهما إلى بريميرليج.

وقال كلوب في تصريحات نشرتها صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية: "أنا لست روجر فيدرر وبيب ليس رافائيل نادال (نجما كرة المضرب الشهيرين)، فهذا الثنائي ظل يتنافس لسنوات على أعلى مستوى وما زالا أفضل أصدقاء، لكن، أنا وبيب لسنا أفضل أصدقاء لأننا لا نعرف بعضنا البعض، لكنني أحترمه كثيرًا وأعلم أنه يحترم ما أقوم به أيضًا، لذلك لا بأس هذا جيد على كل حال".

وأضاف: "لقد أخبرني بيب ذات مرة، أنه عندما لا نكون مسؤولين عن أي ناد، سنجلس معًا ونأخذ كأسًا من النبيذ، على الرغم من أنني لست من محبي جلسات شرب النبيذ، لكنها ستكون جلسة جيدة مع المنافس الأبرز طوال مسيرتي".

واستكمل مدرب ليفربول حديثه قائلًا: "أود أن أقول إننا نتمتع بعلاقة جيدة، لكن دون لقاء، وبلا حديث، ليس علينا كره بعضنا وعدم احترام كل منا الآخر لمجرد أننا متنافسان، لم يصل هذا التنافس أبدًا إلى إحداث خلاف أو تراشق بيننا، وهذا جيد بكل تأكيد فهذه هي الرياضة".


وينتهي عقد بيب جوارديولا مع مانشستر سيتي في صيف 2023، أي أن هذا هو الموسم الأخير له مع مانشستر سيتي، في حال عدم تجديد عقده مع الفريق، وفي هذا الشأن، قال كلوب ضاحكًا: "أفضل أن يأخذ بيب إجازة لمدة أربع سنوات.. بالتأكيد هو أفضل مدرب في العالم، ويثبت ذلك كل موسم، بل وكل يوم، ما يفعله في هذه الرياضة مميز ويستحق الثناء والتقدير".

يذكر أن يورجن كلوب يتفوق على بيب جوارديولا، في عدد مرات الفوز، حيث فاز المدرب الألماني 11 مرة، مقابل 9 للفرق التي دربها بيب أمامه.
 

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