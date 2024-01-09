"كسر سنتي".. "ضربتني الأول.. اشتباكات بالأيدي بين لاعب الزمالك وزوجته داخل كمبوند

الثلاثاء، 09-01-2024
02:32 م
تواصل النيابة العامة باكتوبر تحقيقاتها في تبادل الاتهامات بين ابراهيم صلاح
لاعب نادي الزمالك السابق و زوجته عقب نشوب مشاجرة والاشتباك بالايدي داخل كمبوند شهير بمدينة 6 أكتوبر وذلك بعد فشل محاولات الصلح بينهما في قسم الشرطة.
وقررت النيابة استدعاء اللاعب السابق وزوجته لسماع اقوال كل منهما في اتهامه للاخر بالتعدي عليه بالضرب واحداث اصابات مختلفة به، ومواجهة كل منهما بالتقرير الطبي المقدم من الاخر حول الاصابات التي لحقت به.
وكشفت التحقيقات الأولية تحرير زوجة اللاعب محضرا ، اتهمته فيه بالتعدي عليها بالضرب وإحداث إصابات في جسدها، وطالبت باتخاذ الإجراءات القانونية ضده حيث قالت "كسر سنتي"
فيما أنكر الزوج الاتهامات الموجهة إليه وأضاف أن زوجته تعدت عليه قائلا: "ضربتني الأول فدافعت عن نفسى فقط" وحرر محضر آخر بالواقعة.
تلقت الأجهزة المختصة بلاغا من عمليات النجدة بوجود تعدى وخلافات أسرية بين إبراهيم صلاح لاعب كرة سابق في نادي الزمالك، وبين زوجته أصيب كلاهما خلالها.
وكشفت التحريات الأولية في الواقعة، أن المجني عليه لاعب كرة سابق في نادي الزمالك ومقيم في أحد كمبوندات أكتوبر، وتبين أنه مصاب بكدمات وجروح سطحية بالزراعين، كما أصيبت زوجته بكسر أحد أسنانها.
وتبين أن الطرفين اعتادا التعدي على بعضهما، وأن مشاجرة نشبت بينهما، تعدى خلالها كل منهما على الآخر، مما أسفر عن إصابة كليهما، وتحرر محضر بالواقعة.