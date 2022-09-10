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كاميرا مراقبة توثق فيديو بشع لشاب يهشم رأسه زميله بأنبوبة بوتاجاز

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كاميرا مراقبة توثق فيديو بشع لشاب يهشم رأسه زميله بأنبوبة بوتاجاز

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الواقعة
Native
Teads
السبت، 10-09-2022 09:33 ص



نشرت وسائل إعلام مقطع بشع وثقته كاميرا مراقبة لأحد الشباب يهشم رأس زميله في العمل بأنبوبة بوتاجاز داخل المستودع الذي كانا يعملان في مدينة أياكوتشو، ببيرو.

وسجلت كاميرا المراقبة داخل المستودع، لحظة قيام الضحية بمراجعة عدد الاسطوانات وتسجيلها في دفتر بيده، بينما غافله المتهم وضربة باسطوانة الغاز على رأسه.

وسقط المجني عليه على الأرض، فيما ظل المتهم يضربه على رأسه 3 مرات باستخدام اسطوانة الغاز حتى فارق الحياة، ثم غادر موقع الحادث، متوجها إلى منزله، بحسب موقع extra.

واستغرقت الجريمة التي قام بها شاب يدعى "رافائيل" 20 عامًا، 35 ثانية فقط، وجه خلالها 3 ضربات لزميله في العمل والذي يدعى "أبراهام لوكانا" 45 عامًا.

الجدير بالذكر أن مالكة المستودع اكتشفت الجريمة بعد 3 ساعات عندما عثرت على الضحية ميتًا، وقامت بابلاغ الشرطة على الفور، والتي ألقت القبض على القاتل.
 

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