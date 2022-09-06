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قرار مفاجئ من المحكمة بإيداع قاتل سلمى بهجت مستشفى الأمراض العقلية

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قاتل سلمى والضحية
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الثلاثاء، 06-09-2022 01:45 م

قررت محكمة جنايات الزقازيق في محافظة الشرقية، برئاسة المستشار ياسر سنجاب، رئيس محكمة جنايات الزقازيق، وعضوية المستشارين الدكتور مصطفى بلاسي والمستشار أحمد سمير سليم، وسكرتارية محمد فاروق وأحمد غريب، اليوم الثلاثاء، إيداع المتهم بقتل سلمى بهجت مستشفى الأمراض العقلية والنفسية لبيان مدى سلامة قواه العقلية وقت ارتكاب جريمته التي أنهى خلالها حياة المجني عليها بـ 19 طعنة نافذة في أنحاء متفرقة بالجسد.

وحددت المحكمة جلسة 3 أكتوبر المقبل؛ لاستئناف محاكمة المتهم عقب ورود تقرير مستشفى الأمراض العقلية والنفسية بشأن بيان مدى سلامة قواه العقلية والنفسية وقت ارتكاب الجريمة.

وشهدت محكمة جنايات الزقازيق" الدائرة الرابعة" ثانى جلسات محاكمة قاتل الطالبة سلمى بهجت برئاسة المستشار ياسر سنجاب، رئيس المحكمة، والمستشار الدكتور مصطفى بلاسي رئيس بالمحكمة، وعضوية المستشار أحمد سمير سليم، وممثلي النيابة العامة وأمانة سر محمد فاروق، وأحمد غريب.

وكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية من تواجدها بمحيط مقر محاكمة المتهم.

ونشرت قوات الأمن تعزيزات وحواجز حديدية بمحيط محكمة جنايات الزقازيق والملاصقة لمبني مديرية أمن الشرقية، فضلا عن منع تواجد المواطنين بمحيط المحكمة ، ونشر بوابات إلكترونية ومنع دخول قاعة المحكمة إلا لحاملي تصاريح بالدخول من محكمة استئناف المنصورة.
 

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