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قرار عاجل من وزارة الداخلية الكويتية بشأن مصري

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الكويت
Native
الخميس، 14-10-2021 04:29 م

قررت وزارة الداخلية الكويتية ترحيل مصري، حاول الانتحار من أعلى كوبري الشيخ جابر الأحمد، إلا أن قوات الحماية المدنية أنقذته وتم نقله إلى المستشفى للعلاج.
وكشفت قوة الإطفاء العام في الكويت، أول أمس عن إنقاذها مواطنا مصريا ألقى نفسه من فوق جسر الشيخ جابر الأحمد، في محاولة للانتحار، موضحة أن هذا الشخص نزل من تاكسي كان يستقله ثم ألقى نفسه في البحر.
ولفتت إلى توجيه قوة فورا من الإنقاذ البحري ومركز البحث والإنقاذ إلى موقع الحادث، ونجحوا في تحديد موقع المصري بعد إلقائه نفسه في المياه، وأنقذوه، ثم سلمته قوة الإنقاذ إلى الطوارئ الطبية، موضحة أنه كان في حالة حرجة.
وبعد محاولة انتحار المواطن المصري، أصدرت وزارة الداخلية الكويتية، أمس الأربعاء، قرارا باتخاذ إجراءات أمنية عاجلة لمنع تكرار حوادث الانتحار على جسر جابر.
وحسب صحيفة "القبس" الكويتية، قالت مصادر إن أبرز تلك الإجراءات تتمثل في وضع دوريات جوالة على مدار الساعة بالتعاون والتنسيق بين قطاعي الأمن العام والنجدة لفرض حالة من الانضباط، وتوقيف المشتبه فيهم.

وأضافت أن الإبعاد "الترحيل" مصير جميع الوافدين الذين يقدمون على تلك الخطوة، مشددة على أن تعليمات واضحة وصريحة صدرت لرجال الأمن بالتعامل بكل حزم وعدم تهاون مع تلك القضايا.
وأشارت الصحيفة  إلى أن وافدين من الجنسية المصرية والهندية أقدما على الانتحار من على الجسر خلال أقل من 24 ساعة، لكن تم انقاذهما.
 

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