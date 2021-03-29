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قرار عاجل من تركي آل الشيخ بشأن ضحايا قطار سوهاج

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تركل آل الشيخ
 
الإثنين، 29-03-2021 10:29 ص

قرر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفية السعودية، التبرع بمبلغ مالي لكل أسر ضحايا حادث تصادم قطاري سوهاج.
وكتب "آل الشيخ" عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر" :" لقد تألمت كثيرا لحادث قطاري سوهاج ولأننا في المملكة ومصر أشقاء ويد واحدة في السراء والضراء".
وأضاف “آل الشيخ”، “قررت تقديم مبلغ 100 ألف جنيه لأسرة كل متوفى في الحادث الأليم، ودي أقل حاجة ممكن نقدمها لأهالينا اللي تضرروا من الحادث واتمنى من المولى أن يرحم المتوفين ويصبر أهلهم وذويهم وان يمن بالشفاء العاجل للمصابين، حفظ الله مصر وشعبها من كل شر وسوء” .

 

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