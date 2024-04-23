قرار جديد من المحكمة بشأن القاضي قاتل زوجته الإعلامية شيماء جمال

الثلاثاء، 23-04-2024
11:14 ص
حجزت محكمة النقض، الطعن المقدم من الطاعنين على حكم إعدام
هما بقضية مقتل الإعلامية شيماء جمال
لجلسة 8 يوليو للحكم.
ورأت النيابة بقبول الطعن المقدم من المتهمين شكلا وعرض النيابة العامة للقضية وفي الموضوع برفض الطعن، وذلك لما انتهت إليه نيابة النقض الجنائي بمحكمة النقض فيما طلبته النيابة العامة بمذكرتها من إقرار حكم الإعدام
بحق المتهمين . حسب صدي البلد.
وسبق أن أمر النائب العام، بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، في ختام التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة، حيث أظهرت التحقيقات أن المتهم الأول أيمن حجاج (زوج المجني عليها الإعلامية شيماء جمال
) أضمر التخلص منها، بسبب تهديدها له بإفشاء أسرارهما، ومساومته على الكتمان بطلبها مبالغ مالية منه، فعرض على المتهم الثاني حسين الغرابلي معاونته في قتلها، وقَبِل الأخير نظير مبلغ مالي وعده المتهم الأول به.