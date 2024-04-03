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بعد الحكم بإعدامهم.. قرار جديد من القضاء بشأن قاتلي اللواء اليمني الخمسة

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الضحية
الأربعاء، 03-04-2024 11:15 ص

قررت محكمة جنايات القاهرة، أمس الثلاثاء، مد أجل النطق بالحكم على 5 متهمين بينهم متهم محالة أوراقه للمفتي بتهمة قتل اللواء حسن العبيدي، المسؤول العسكري اليمني، داخل شقته في بولاق الدكرور، مع سبق الإصرار والترصد، المقترن بالسرقة بالإكراه، وإخفاء المسروقات، إلى جلسة 4 أبريل المقبل لإحضار متهمة من محبسها.

وكانت المحكمة فى الجلسة السابقة أحالت أوراق "رمضان. ب"، أحد المتهمين في القضية إلى مفتي مصر لأخذ رأيه الشرعي في إعدامه.

وقال ممثل الادعاء في مرافعته، إن "المتهمين استغلوا تواجد المجني عليه بمفرده داخل شقته، وقاموا بسرقته، بعد تخديره، وهتك عِرضه".

جاء في أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة أن المتهمين من الأول إلى الرابع قتلوا العبيدي عمدًا، مع سبق الإصرار، إذ تبين أن المتهمة الأولى "إسراء. ص"، بدون عمل.

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