الثلاثاء 18 فبراير 2025
توقيت مصر 13:36 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

شاهد أخر فيديو لـ محمد محسوب"خط الصعيد" قبل مقتله بلحظات.. ماذا قال؟

إعلام عبري: دول عربية ستقدم بديلا يتضمن إخراج "حماس" من غزة

رد غاضب من عالم أزهري على سؤال: زوجتي تتبادل رسائل الغرام مع شخص آخر

الكشف عن سبب تراجع إعلان لاعب الزمالك رجل المباراة أمام بتروجيت

في أول ظهور.. كيف رد مفتي "الأسد" على مراسل ناداه بـ"مفتي البراميل"

قدم لها عقد ماس.. حقيقة خطوبة نبيلة عبيد بثري سعودي(فيديو)

نقل الملك عبدالله إلى المستشفى وبيان عاجل من الديوان الملكي

فيديو.. وزير الطاقة السعودي يتصدر الترند عقب تصريحاته عن مصر

خلصوني منه.. ترفع دعوى خلع لسبب غريب!

كيف أنهت الـ"بلاك كوبرا" أسطورة محمد محسوب "خط الصعيد"؟

قدم لها عقد ماس.. حقيقة خطوبة نبيلة عبيد بثري سعودي(فيديو)

ح
ا
الثلاثاء، 18-02-2025 11:36 ص

 

أظهر مقطع فيديو، المنتج السعودي خالد الراجح يقدم عقد ألماس للفنانة نبيلة عبيد خلال احتفالية لاختيار المواهب التي ستشارك في مسلسل "جذوة".

ولوحظ أن العقد الماس مكتوب عليه "جذوة"، كما شوهد في فيديو آخر نبيلة عبيد تقف بجوار الراجح وأمامهما كيكة كتب عليها اسم المسلسل أيضا.

 

وصلة رقص

 

وظهرت فتاة تؤدي وصلة رقص على أنغام إحدى الأغاني أمام نبيلة عبيد والراجح، فيما حظيت الفيديوهات بتفاعل واسع بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين زعموا أنه حفل خطوبة نبيلة عبيد وثري عربي.

 

جدير بالذكر تستعد الفنانة نبيلة عبيد خلال أيام للبدء بتصوير أولى بطولاتها في الدراما السعودية عبر مسلسل «جذوة».


إقرأ ايضا

480247337_1054450720030563_4605702117157681208_n

شاهد أخر فيديو لـ محمد محسوب"خط الصعيد" قبل مقتله بلحظات.. ماذا قال؟

009خ

فيديو.. وزير الطاقة السعودي يتصدر الترند عقب تصريحاته عن مصر

fgjhgdfgvcbvcxvxvxcv

خلصوني منه.. ترفع دعوى خلع لسبب غريب!