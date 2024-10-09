



قضت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس، بالإعدام شنقًا لـ "محمد. س" لإدانته بقتل الرضيعة السودانية "جانيت جمعة"، وإلقاء جثتها بالقرب من مقلب للقمامة بعد أن قام باغتصابها وهتك عرضها.

عقدت المحكمة برئاسة، المستشار سيد عبد العزيز توني، وعضوية المستشارين بولس رفعت رمزي وإبراهيم سعيد الفقي ومحمد عاطف بركات وأمانه سر عادل الشيخ وعزت فاروق.

كانت النيابة العامة أمرت بإحالة المتهم بقتل الطفلة جانيت جمعة -سودانية الجنسية- إلى محكمة الجنايات المختصة، في القضية رقم 5901 لسنة 2024 جنايات ثالث مدينة نصر، لمعاقبته فيما نُسب إليه من ارتكاب جرائم خطف المجني عليها وهتك عرضها وقتلها عمدًا، والمعاقب عليها بالإعدام.

وكانت النيابة العامة قد تلقت إخطارًا بالعثور على جثمان المجني عليها -التي تبلغ من العمر عشرة أشهر- بإحدى الحدائق العامة المجاورة لمسكنها.