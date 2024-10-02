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تأييد إعدام أشرف حامد والمؤبد لابنته حبيبة في قضية "طالب الرحاب" (فيديو تمثيل الجريمة)

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الأربعاء، 02-10-2024 02:35 م

 


رفضت محكمة النقض، الطعن المقدم من المتهم أشرف حامد، وابنته حبيبة أشرف على حكم الإعدام، والمؤبد في قضية اتهامهما وآخرين بقتل المجني عليه بسام أسامة، والمعروفة إعلاميا بـ"قتل طالب الرحاب".

واعترف أشرف حامد قاتل طالب الرحاب، بارتكاب الجريمة وروى تفاصيل الواقعة خلال فيديو بثته وزارة الداخلية حينها.

وأكد "حامد" في اعترافاته، أنه أعد صندوق خشبي للمجني عليه قبل أسبوعين، دفنه بداخله، ومن ثم وضعه داخل حفرة، ردهما رفقة آخرين، ووضعوا عليها السيراميك "تبليط" لعدم لفت انتباه السكان المترددين على العقار.

وأضاف "حامد" في اعترافاته، خلال تمثيل الجريمة، أن المجني عليه كان تربطه علاقة حب بابنته لمدة 8 سنوات، مضيفًا أن "بسام" علم بسر حياته على حد تعبيره، بصدور حكم بحقه قبل 20 سنة بالسجن 25 سنة في قضية مخدرات.

وأضاف المتهم، أن المجني عليه هدد ابنته بفضح والدها بالحكم الصادر ضده، لذلك قرر أن يتخلص منه فتواصل معاه عبر الهاتف، وأبلغه بالمجئ ليعطيه بعض الأموال.

وأقر: "خليت 5 يمسكوه ويكتفوه ويرموا على السرير، لحد ما استفزني واضطرت اخنقه لحد ما مات، وسحبته لحد المطبخ وكنت عامل حفرة وحطيته في صندوق خسبي، وفوقه شوال الفحم عشان يمتص الريحة".


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