



أثارت قائمة منقولات زوجية جديدة في الإسكندرية جدلا واسعا، بعد أن قرر الأب عدم كتابة أي شئ وطالب العريس بأن يتق الله في ابنته.

وكتب والد العروس في قائمة المنقولات : ""من يؤتمن على العرض لا يسأل عن المال.. اتق الله في كريمتنا".. وطلب من العريس الإمضاء عليها بدلا من "القائمة" التي تحتوي كل منقولات منزل الزوجية.

وقال العريس أنه كان ذاهباً لأهل العروس قبيل عقد القران بأيام قليلة للتوقيع على قائمة المنقولات ومؤخر الصداق، إلا أنه فوجئ بما هو مدون بـ"القائمة".

وأشار إلى أن موقف والد العروس، سيظل ديناً في عنقه، وسيرعى زوجته بما يرضي الله.

وأثارت قائمة الزواج جدلا واسعا ، والبعض اعتبرها انتقاصا من حق العروس، ولا يحق للأب أن يفعل ذلك، بينما اعتبرها آخرون نوعا من التيسير وظن الخير.





