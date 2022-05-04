الجمعة 06 مايو 2022
توقيت مصر 13:12 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

رئيس مركز شرطة يغتصب فتاة ذهبت للإبلاغ عن تعرضها للاغتصاب!

الملك سلمان يصدر 5 أوامر ملكية عاجلة

مفاجأة.. ليفربول ينشر إعلان قميصه الجديد بدون صلاح وماني (فيديو)

قرار سعودي عاجل بعد أزمة مطار الملك عبدالعزيز بجدة

تطبيقات تستنزف بطارية هاتفك في الخفاء

بعد طلاقها مرتين.. رهف القحطاني «وذ نكهة» تضع شرطًا وحيدًا للزواج

شاهد.. مشاجرة عنيفة في حفل محمد رمضان بموسم جدة بالسعودية

«ابن الباردة».. شقيق محمد صلاح يشتم مدرب شهير

مي العيدان بتعليق صادم على صورة «بطن» أصالة

ابتزت مسؤولين كبار وقعوا معها في المحظور.. القبض على المتحولة جنسيًا «جوجو»

ADS
 

فيديو يحبس الأنفاس.. أب يصوب رصاصة على سيجارة في فم ابنه

g
ا
Native
Teads
الأربعاء، 04-05-2022 10:12 ص

تتكرر مشاهد الاستهتار بأرواح الأطفال مجدداً في العراق، فبعد تسجيل أب فيديو هزّ مشاعر الكثيرين على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر فيه مصوّباً فوهة سلاحه على وجه ابنته أمام الملايين، أعاد أب عراقي آخر في محافظة المثنى الأمر نفسه في حادث مشابه.
فقد ظهر الوالد في مشهد انتشر خلال الساعات الماضية بين العراقيين على مواقع التواصل، يصوب بندقيته على وجه ابنه، لمجرد استعراض مهاراته في القنص.
وبدا الأب في الفيديو يطلب من ابنه تثبيت سيجارة في فمه دون أن يتحرك، ليضغط بعدها على زناد الكلاشينكوف، ويصيب رأس السيجارة من مسافة بضعة أمتار قليلة.
إلا أن هذا المقطع الذي انتشر كالنار في الهشيم، أثار موجة غضب عارمة. فقد أعرب ناشطون عن غضبهم من هذا التصرّف، واعتبروه شروعاً صريحاً بالقتل العمد.
كما طالب آخرون باعتقال الوالد المتهور، لاسيما أن "أرواح الصغار ليست حقل تجارب أو لعبة".

 

إقرأ ايضا

338852

رئيس مركز شرطة يغتصب فتاة ذهبت للإبلاغ عن تعرضها للاغتصاب!

image

تطبيقات تستنزف بطارية هاتفك في الخفاء

رهف-القحطاني-شاص-2022

بعد طلاقها مرتين.. رهف القحطاني «وذ نكهة» تضع شرطًا وحيدًا للزواج

أخبار متعلقة

1183748

قناص يستهدف دبلوماسي كويتي في واشنطن بـ 14 طلقة نارية