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فيديو مأساوي.. وفاة 3 عمال وإصابة 5 آخرين سقطوا في بيارة صرف صحي

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جانب من الفيديو.. سقوط عمال في بيارة
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Teads
الأربعاء، 28-12-2022 09:43 ص

 

 

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للحظة سقوط عمال ببيارة محطة صرف صحي بكفر الدوار، ومحاولة زملائهم إنقاذهم، وهو ما أسفر عن مصرع 3 عمال، وإصابة 5 آخرين.

 

أسفر الحادث عن وفاة كل من: "أحمد. ع" 28 عامًا، و "حمدي ع.ر" 25 عامًا، و"حسيني. م.ع" 22 عامًا، كما أصيب كل من: " أحمد .س. م" 20 عامًا، و "علاء. ج. ا" 28 عامًا، و "أحمد. ف. م" 26 عامًا، و"إسماعيل. ص" 20 عامًا، و"أحمد .ع .ع" 22 عامًا.

 

جرى نقل المصابين لمستشفى كفر الدوار العام، وأودعت الجثث ثلاجة حفظ الموتى بذات المستشفى، وحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
شاهد الفيديو بالضغط هنا

 

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