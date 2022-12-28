فيديو مأساوي.. وفاة 3 عمال وإصابة 5 آخرين سقطوا في بيارة صرف صحي

انتشر على مواقع
التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للحظة سقوط عمال ببيارة محطة صرف صحي بكفر الدوار،
ومحاولة زملائهم إنقاذهم، وهو ما أسفر عن مصرع 3 عمال، وإصابة 5 آخرين.
أسفر الحادث عن
وفاة كل من: "أحمد. ع" 28 عامًا، و "حمدي ع.ر" 25 عامًا،
و"حسيني. م.ع" 22 عامًا، كما أصيب كل من: " أحمد .س. م" 20
عامًا، و "علاء. ج. ا" 28 عامًا، و "أحمد. ف. م" 26 عامًا،
و"إسماعيل. ص" 20 عامًا، و"أحمد .ع .ع" 22 عامًا.
جرى نقل
المصابين لمستشفى كفر الدوار العام، وأودعت الجثث ثلاجة حفظ الموتى بذات المستشفى،
وحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
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