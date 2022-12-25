فيديو.. لميس الحديدي: الأسوأ لم يأتي بعد وهذا ما سيحدث

قدمت الإعلامية
لميس الحديدي، فقرة خاصة من برنامج "كلمة أخيرة"، حيث ظهرت في الأستوديو
المزين بزينة رأس السنة، موجهة التهنئة للمشاهدين بمناسبة أعياد الميلاد.
وقالت لميس
الحديدي: "السنة اللي جاية شكلها ازاي.. رغم البوادر والمؤشرات، لكن التوقعات
الاقتصادية تقول إن الأسوأ لم يأت بعد.. كلها مؤشرات مؤلمة".
وتابعت لميس
الحديدي، خلال برنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON:
"نتمنى
ربنا يخلف هذه المؤشرات ولكننا جزء من هذا العالم، ونعيش الأحداث الجارية، والتضخم
العالمي".
وأكملت لميس
الحديدي: "النظرة التشاؤمية للاقتصاد العالمي، وفقاً لتقديرات المؤسسات
الدولية، خاصة الأزمة الروسية الأوكرانية، والأحداث الأخرى التي ترى أن عام 2023
هو الأسوأ".