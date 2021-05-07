فيديو.. طفلة تفر من سمك القرش

الجمعة، 07-05-2021
09:41 م
فتحي مجدي
وثق مقطع فيديو، لحظة فرار طفلة
تبلغ من العمر 6 سنوات من سمكة قرش طاردتها أثناء اللعب على شاطئ هاواي بالولايات المتحدة.
قالت شيري جوفيا، إنها كانت تسجل فيديو لابنتها أنيلا ريزينتس، على شاطئ "كالاما" في "كيلوا" عندما هربت الطفلة
فجأة من الماء وصرخت بأنها شاهدت سمكة قرش.
أضافت جوفيا لقناة (KHON-TV): "في الوقت الذي خرجت فيه من الماء، كانت في حالة هيستيرية (...) لكنني كنت أبحث عنه ولكني لم أتمكن من رؤيته.
لم أدرك أنه كان في الواقع سمكة قرش. هذا ما صدمني".
راجعت جوفيا مقطع الفيديو الخاص بها، واكتشفت أن سمكة قرش كانت بالفعل على بعد بوصات من ابنتها.
قالت الطفلة
: "رأيت سمكة قرش. لم ألاحظ أنها كانت وراء ظهري. لذلك أردت حقًا أن أركض. كنت خائفة حقًا".
راجع الخبراء مقطع الفيديو وقالوا إنه يبدو أنه قرش أسود الرأس، وهو نوع معروف بصيد الأسماك في المياه الضحلة.
وقالوا إن الفتاة لم تكن على الأرجح في خطر من سمك القرش
.