السبت 08 مايو 2021
توقيت مصر 12:16 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

رد مفاجيء من أردوغان على عودة العلاقات مع مصر

النيابة تكشف مفاجأة صادمة عن سبب ذبح رجل لأطفاله الـ6 وزوجته

السعودية تصدر بيانًا بشأن القرارات الإسرائيلية الجديدة

صور تقشعر لها الأبدان.. ترك أطفاله في السيارة حتى ماتوا اختناقًا

شيخ الأزهر: يجوز للمرأة السفر دون محرم لهذا السبب

ذكري البيعة الرابعة لولي العهد..هاشتاج يجتاح تويتر

التحالف يحبط محاولة حوثية لاستهداف خميس مشيط

الهند تسجل رقم قياسي جديد في الإصابات بفيروس " كورونا"

بايدن يدافع عن خطته للإنقاذ بعد هذا الأمر

الصحة العالمية تحذر دول أخري من مصير الهند

ADS
 

فيديو.. طفلة تفر من سمك القرش

أنيلا ريزينتس
أنيلا ريزينتس
Native
الجمعة، 07-05-2021 09:41 م فتحي مجدي
وثق مقطع فيديو، لحظة فرار طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات من سمكة قرش طاردتها أثناء اللعب على شاطئ هاواي بالولايات المتحدة.

قالت شيري جوفيا، إنها كانت تسجل فيديو لابنتها أنيلا ريزينتس، على شاطئ "كالاما" في "كيلوا" عندما هربت الطفلة فجأة من الماء وصرخت بأنها شاهدت سمكة قرش.

أضافت جوفيا لقناة (KHON-TV): "في الوقت الذي خرجت فيه من الماء، كانت في حالة هيستيرية (...) لكنني كنت أبحث عنه ولكني لم أتمكن من رؤيته.

لم أدرك أنه كان في الواقع سمكة قرش. هذا ما صدمني".

راجعت جوفيا مقطع الفيديو الخاص بها، واكتشفت أن سمكة قرش كانت بالفعل على بعد بوصات من ابنتها.

قالت الطفلة: "رأيت سمكة قرش. لم ألاحظ أنها كانت وراء ظهري. لذلك أردت حقًا أن أركض. كنت خائفة حقًا".

راجع الخبراء مقطع الفيديو وقالوا إنه يبدو أنه قرش أسود الرأس، وهو نوع معروف بصيد الأسماك في المياه الضحلة.

وقالوا إن الفتاة لم تكن على الأرجح في خطر من سمك القرش.

 

إقرأ ايضا

thumbs_b_c_b99808ac1cab05749674b7f05eb055bf

رد مفاجيء من أردوغان على عودة العلاقات مع مصر

Capture

صور تقشعر لها الأبدان.. ترك أطفاله في السيارة حتى ماتوا اختناقًا

2021_3_6_1_12_37_182

شيخ الأزهر: يجوز للمرأة السفر دون محرم لهذا السبب