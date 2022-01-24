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فيديو صادم.. فيفي عبده ترد على متابع:«مش شايف كل الأنوثة دي.. أوديهملك فين دول»

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فيفي عبده
Native
Teads
الإثنين، 24-01-2022 12:49 م

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو صادم للراقصة والفنانة فيفي عبده، ترد على أحد المتابعين الذي وصفها بالـ"ختيارة" أي المرأة الكبيرة في العمر.
ونشرت مقطع فيديو عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، وقالت فيه: "اللي يقول عني ختيارة يا إما إتعمت في عنيها أو إتعمى في عنيه، مش شايف كل الأنوثة". وتابعت مشيرة إلى صدرها بيدها : "أهم طبيعي دى كل، أهو أوديهملك فين".
وتسبب الفيديو في حالة جدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين اعتبروا أن رد فعلها صادم وغير أخلاقي.
وكانت فيفي قد نشرت في وقت سابق فيديو جديد عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي.
وظهرت فيفي بالفيديو بإطلالة باللون الأسود، أثناء رقصها على أغنية لـ "نبيل شعيل"، وكتبت فيفي عبده علي الفيديو، معلقة: "نبيل شعيل بحبك"
اضغط هنا لمشاهدة الفيديو:
 

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