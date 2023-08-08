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فيديو صادم .. أحد الحاضرين عزاء "يُنقّط" القارئ أثناء تلاوة القرآن

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القارئ
الثلاثاء، 08-08-2023 10:20 ص



وثق مقطع فيديو قيام شخص بتنقيط قارئ قرآن بعقد من الأموال في عزاء بمحافظة الدقهلية، ما أثار جدلا واسعا.
وأظهر الفيديو رجل يقف وسط العزاء فجأة ويقوم بإخراج أموال موضوعة في "عقد" ويقوم بإعطائها كـ"نقطة" للقارئ كما لو كان في مناسبة زواج .
وأبان الفيديو القارئ وهو يرفض الأمر، ثم يضطر لأخذ الأموال من الرجل بعد إصراره ويضعها بجانبه بعدما ألقاها الرجل عليه ، فيما ردد أحد الأشخاص عبارة "الله أكبر".
وأثار المقطع جدلا واسعا على مواقع التواصل، وأشار مغردون إلى أن هذه الواقعة تحدث لأول مرة في عزاء بمصر.

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