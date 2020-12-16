فيديو شقيق أمير قطر ووزير الرياضة السعودي يشعل الخليج

الأربعاء، 16-12-2020
03:20 م
المصريون
حالة من الجدل انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الخليج، بعد تداول
فيديوهات ترصد التحية المتبادلة بين الشيخ جوعان بن حمد، رئيس اللجنة الأولمبية
القطرية وشقيق أمير قطر
، وبين وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية السعودية
الأمير عبد العزيز بن تركي آل سعود، وذلك خلال عرض ملفات الدول المترشحة لاستضافة
دورة الألعاب الآسيوية 2030.
ولاقت الفيديوهات تفاعلا واسعا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مشيدين
بروح الأخوة بين البلدين رغم الخلافات والمقاطعة.
وأعاد الناشطون مشاركة مقاطع الفيديو التي تبادل فيها الشيخ جوعان بن حمد،
رئيس اللجنة الأولمبية القطرية، ووزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية السعودية
الأمير عبد العزيز بن تركي آل سعود، التحية خلال الاجتماع الذي عقد في سلطنة عمان
لعرض ملفات الدول المترشحة لاستضافة الدورة الـ21 للألعاب الآسيوية "آسياد".
وقال رئيس اللجنة الأولمبية القطرية: "السلام عليكم، أسعد الله
صباحكم، قبل أن أبدأ كلمتي أود أن أحيي فريق ملف الرياض 2030 الذي يرأسه زميلي
الأمير عبدالعزيز وتهانينا".
بالمقابل رد وزير الرياضة السعودي
عند بدء كلمته: "دعوني أبدا بتوجيه
الشكر للشيخ جوعان بن حمد على التزامه تجاه الرياضة".
ويحسم المجلس الأولمبي الآسيوي، خلال اجتماع
الجمعية العمومية التي تعقد في العاصمة مسقط الأربعاء سباق المنافسة بين قطر
والسعودية في استضافة دورة الألعاب الآسيوية 2030.