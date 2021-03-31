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فنان شهير يظهر في الحمام بدون ملابس .. ويشتم متابعيه بعد انتقاده: انتوا ناس بقر

فنان
فنان شهير يظهر في الحمام بدون ملابس .. ويشتم متابعيه بعد انتقاده: انتوا ناس بقر
 
الأربعاء، 31-03-2021 08:46 ص أحمد عادل شعبان
شن الفنان عبد المنعم عمايري هجوما شرسا على عدد من متابعيه بعد انتقاده بسبب نشره لصورة من عمل فني يخصه يجلس على المرحاض بدون ملابس.

وقال عمايري تعقيبا على مهاجمته: على فكرة اللي عم ينتقدوا هما نفسهم اللي شافوا مسلسل صراع العروش وضلوا سنة عم يحكوا عن روعة المسلسل والأداء والتمثيل والإخراج الأجنبي.

وأضاف: حاجتكن بقى .. دافنينه سوا .. وبيكفي ازدواجية معايير .. عجبكم احضروا .. ما عجبكم بطريقكم على الدراما الأجنبية .. الله يهنيكم .. بتضلوا بقر .. الكلام موجه للي يعرف حالو .. وشكرا لجمهورنا الذكي الراقي.
 

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