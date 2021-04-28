فنانة شهيرة تلجأ إلى الشرطة بعد تهديدها بالقتل لدورها في مسلسل رمضاني

الأربعاء، 28-04-2021
03:29 م
محمد فضل
كشفت الممثلة التونسية يسرا المسعودي
، عن تلقيها تهديدات بالقتل، ما دفعها إلى إبلاغ الشرطة، بسبب دورها في مسلسل “القاهرة كابول
” حيث أدت شخصية زوجة الإرهابي “الشيخ رمزي”. التي تمارس ما يُسمى بـ"جهاد النكاح".
وأوضحت المسعودي، في مداخلة تلفزيونية إنها تؤدي دور زوجة شرعية، لافتةً إلى أن “الشيخ” هو من يختار، ويتزوج من جنسيات عدة وليس من الجنسية التونسية فقط، كما أنها هي من اختارت اللهجة إهداءً منها إلى الشعب التونسي.
وبينت أنها تلقت تهديدات من أرقام غريبة وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدةً أن المسألة أصبحت في عُهدة شرطة الإنترنت التونسية، ومعبّرةً عن استيائها من رد الفعل.
وكان بعض التونسي ين، قالوا إن دورها يشكل إساءة الى المرأة التونسية ووجهوا لها انتقادات حادة.