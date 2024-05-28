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فنانة شهيرة تفاجئ الجميع بتغيير اسمها واعتزال الفن والعمل في الطبخ

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الثلاثاء، 28-05-2024 09:22 ص

 

قامت ميريت أسامة ، بطلة مسلسل الرجل العناب بتغيير اسمها وتغيير مجال عملها بعد ترك الفن .

ميريت التي جسدت شخصية "نتاشا" في مسلسل "الرجل العناب"، تزوجت من رجل الأعمال أحمد حنفي، مالك سلسلة مطاعم ""  بالقاهرة والساحل الشمالي، وهو يمتلك في الساحل مطعم وفندق".

وبمجرد زواج ميريت عملت شيفا في مطاعم زوجها، فهي تتواجد في الشتاء  بمدينة القاهرة، لتشرف على مطاعم زوجها، بل وتقوم بعمل الوجبات للنزلاء بنفسها، وبمجرد أن يأتي موسم الصيف تسافر على الساحل لتقوم بالأمر نفسه في مطاعمهم هناك.

وشاركت ميريت أسامة في مسلسل "الرجل العناب" الذي عرض في عام 2013، وقام ببطولته كلا من الفنانين، أحمد فهمي، وهشام ماجد، وشيكو، ويوسف عيد، وصلاح عبدالله، وإنجي وجدان، وأحمد فتحي، وانتصار، وبيومي فؤاد، وآخرين، وهو قصة هشام ماجد، وسيناريو وحوار ولاء الشريف، ومن إخراج شادي علي.

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