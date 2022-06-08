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فنانة شهيرة تعلن تعرضها لعضة كلب في منطقة حساسة: نقلوني للمستشفى وبنزف

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رحمة حسن
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الأربعاء، 08-06-2022 10:45 ص


أعلنت الفنان رحمة حسن، تعرضها لعضة كلب في منطقة حساسة أثناء تواجدها في الشارع.
التفاصيل كشفتها الفنانة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إذ قالت: "امبارح الساعه ١١ بليل كنت نازله اجيب حاجه من السوبر ماركت جمب البيت ،وكنت ماشيه علي الرصيف وكان في عربيه بتركن جمبي عادي ، فجاه الباب اتفتح ولقيت كلب (جيرمن شيبرد) تقريبا مَش متاكده اوي ، بيهجم عليه بكل قوته".
وأضافت :" طبعا حاولت اجري لكن للاسف الكلب كان قوي وشرس ووقعني علي الارض ، حاولت اقوم واجري وصاحبته حاولت تشده ، بس فك الليش بتاعه وعضني عضه كبيره وغويطه بنابه في منطقه حساسه".
وتابعت :" صاحبة الكلب كتر خيرها أخذتني فورا علي مستشفي إمبابه ، ادوني حقنه تطعيم الكلب ولسه فاضلي ٤ هاخدهم خلال شهر، بس المشكله ان من امبارح الجرح بينزف دم كتير ،وانا طبعا خايفه ومصدومة".
كما أكدت أنها مازالت تعاني من الصدمة منذ الحادثة، كما أشارت إلى أنها لا تريد أن يتأذى الكلب، وبالوقت ذاته لا تريد أن يتأذى أي انسان بسبب كلب.

 

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