كشفت الفنانة عنايات صالح عن ارتدائها الحجاب منذ 3 سنوات، موضحة أن هذا القرار كان سببًا رئيسيًا في قلة مشاركتها بالأعمال الفنية.

وأشارت في تصريحات لوسائل إعلام محلية إلى أن آخر أعمالها كان فيلم "نص يوم"، الذي عُرض قبل ثلاث سنوات.

وأضافت عنايات: "أنا أرتدي الحجاب منذ ثلاث سنوات. طوال حياتي كنت محتشمة، لكن كان ينقصني الحجاب. الحمد لله ربنا أنعم عليَّ به، ولا يهمني إن كنت سأعمل في الفن بعد الآن أم لا".

وتابعت: "لن أفكر يومًا في خلعه حتى لو قررت الابتعاد عن الفن تمامًا. أريد أن أعمل ما يرضي الله، خاصة أن العمر لم يعد فيه الكثير. الحمد لله، طوال مسيرتي الفنية قدمت أدوار الأمهات، ولم أضطر للتعري أو تقديم أدوار تتنافى مع قيمي".

وبدأت عنايات مسيرتها الفنية في أواخر السبعينيات، وشاركت في العديد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية البارزة. من بين أشهر أعمالها: "حكاية ميزو" (1977)، "محمد رسول الله" (1984). وأفلام مثل "أحلام مشروعة" و"بابا" و"خرج ولم يعد".

وكان آخر ظهور للفنانة في فيلم "نص يوم" الذي عُرض عام 2021. الفيلم، من بطولة أحمد عزمي، تناول قصة مؤثرة عن الحاج مختار الذي يفقد ابنه عمر في ظروف غامضة.

ورغم مرور سنوات على اختفاء الابن، يبقى الحاج مختار متمسكًا بالأمل، وعندما يلتقي شابًا يحمل نفس اسم ابنه، يظن أنه عاد.







