فنانة شهيرة: الحجاب جهاد وأتمنى ألتزم به.. وحنان ترك أقوى مني





حلت الفنانة عبير صبري ضيفة على برنامج "تابوو" الذي يقدمه المذيع نزار الفارس عبر إحدى القنوات الفضائية، وتحدثت عن تجربتها مع الحجاب، والأسباب التي دفعتها لخلعه.

وسألها نزار ماذا ستقول لخاتم الأنبياء محمد إذا قابلته في الجنة وسألها "أتستبدلين الذي هو أدنى بالذي هو خير" في إشارة لخلعها الحجاب وعودتها للتمثيل، وقالت عبير "هقوله إني ضعيفة وفي وقت ما كنت ضعيفة معرفتش أكون على قدر مسؤولية الحجاب وربنا غفرلي وأنا دلوقتي في الجنة".

وتابعت "طبعا الحجاب مسؤولية كبيرة، يمكن في التوقيت ده موضوع الحجاب والشغل بيه مكانش سهل أبدا، وكان فيه ضغوط عليا شخصية ومهنية، بس أنا طبعا زعلانة وأتمنى أرجعله تاني، ويحتاج لقوة وتحية لكل ست مكملة بيه رغم الصعوبات والفتن".

وبسؤالها هل تعتبر الفنانة المعتزلة حنان ترك أقوى منها ومن الفنانة حلا شيحة، قالت "طبعا حنان ترك أقوى مني وربنا يثبتها، هي عظيمة إنها قادرة وربنا مساعدها تتحمل حتى الآن وأتمنى لها ربنا يثبتها ويثبت أي ست وناوية أرجع للحجاب".

وأضافت عبير "الستات هتفهمني في اللي بقوله ده، الحجاب بالنسبة للمرأة جهاد والست المحجبة بتجاهد لأن الفتن كبيرة".

جدير بالذكر أن عبير صبري ارتدت في فترة من فترات حياتها الحجاب، واستمرت في ارتدائه حوالي 5 أعوام، قبل أن تخلعه وتعود للتمثيل.

وكان أخر أعمال الفنانة عبير صبري، كان مسلسل "حدوتة منسية"، الذي عُرض قبل موسم رمضان الماضي، بطولة: سوسن بدر، أحمد فهيم، أحمد حجازي، محمد علي رزق، هشام إسماعيل، طارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، عبير منير، رجوى حامد، وهو من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد محيي الدين.