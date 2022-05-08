فستان شفاف.. رانيا يوسف تيتقبل الصيف بصورة جريئة على البحر

الأحد، 08-05-2022
03:24 م
نشرت الفنانة رانيا يوسف
على وسائل التواصل الاجتماعي صورة لها بفستان شفاف
من اللون الاحمر مكشوف الكتف وبنقشة الورود.
ظهرت يوسف في الصورة وهي تدير ظهرها للبحر وتضع قبعة لتحمي نفسها من الشمس، بينما تركت شعرها منسدلاً على كتفيها.
وأثارت الصورة الجدل بين البعض الذين عبروا عن إعجابهم بإطلالتها، بينما انتقد آخرون الفستان الشفاف، معتبرين أن "موسم عرض الجسد" قد بدأ بدخول الصيف، حسب قولهم.
وكانت رانيا يوسف
شاركت مؤخراً في الجزء الثاني من مسلسل "الحرامي"، كما كان لها ظهور خلال شهر رمضان في برنامج المقدم المصريرامز جلال "رامز موفي ستار" في أجواء من الصراخ والخوف والبكاء.