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فجر السعيد في لقاء على التليفزيون الإسرائيلي:أُمثل الأغلبية التي تريد التطبيع

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الأربعاء، 09-06-2021 09:30 ص

قالت الإعلامية الكويتية فجر السعيد، إنها تؤيد التطبيع مع إسرائيل، قائلة:”أمثل الأغلبية في الكويت الراغبة في السلام والتطبيع مع إسرائيل”.
وأضافت السعيد خلال لقاء بالتلفزيون الإسرائيلي:”يالله ياحكومه تقدرون عليها، تبينا نطبع مع أسرائيل عسى ربي يحشركم بنار جهنم”، مشيرة:”مجرد استغلال الحدث من مجموعة مفلسة تبي أي موضوع شعبي”.
وتابعت:” أنا مع التطبيع، ودي أزور القدس واسمحوا لي بزيارة القدس بدون ما تختموا جوازي”.
فيما شن رواد مواقع التواصل الاجتماعي، هجومًا حادًا عليها موجهين لها اتهامات بخيانة القضية الفلسطينية، وأشار البعض على أن التطبيع السياسي لا يعني التطبيع الشعبي.


 

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