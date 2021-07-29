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فتاة منتقبة تتصدر الترند بتدريبات شاقة ورفع الأثقال (فيديو)

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الفتاة
Native
الخميس، 29-07-2021 10:04 ص


تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو أثار العديد من الجدل ما بين داعم ومؤيد ومعارض، لفتاة منتقبة تؤدي تمارين رياضية في لعبة كمال الأجسام.
وظهرت الفتاة المنتقبة داخل صالة "جيم" مختلطة (رجال ونساء) وهي تؤدي تمارين شاقة وترفع الأثقال بشكل لا يصدق.
وتصدر مقطع الفتاة المنتقبة الترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرين أنها أول حالة غريبة من نوعها، كون الفتاة منتقبة وتقدم على رفع الأثقال وتمارين بدنية شاقة.
ولاقت الفتاة دعم العديد من النساء، بخلاف الرجال الذين اعتبروا أنه مشهد لا يتناسب مع المرأة ويدل على سيطرتها بدنيًا.
فيما شارك المطرب الشعبي عمر كمال مقطع الفيديو وأرفقه بتعليق قائلًا:«الفيديو ده بيقول حاجات كتيرة، أهمها أن الرجالة داخلة على أيام سوووودة، سترك يارب تدريب على أعلى مستوى».
 

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