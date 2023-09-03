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فتاة سعودية تسأل والدها عن سبب زواجه من مغربية.. ويفاجئها بالرد (فيديو)

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الفتاة
الأحد، 03-09-2023 11:22 ص


وجهت فتاة سعودية حسناء سؤالا لوالدها في مقطع فيديو، تسأله فيه عن سبب اختياره الزواج من والدتها المغربية.

وأظهر المقطع، الفتاة وهي تقول لوالدها: "ليش تزوجت مغربية اللي هي أمي؟". وأجابها والدها: "الآن أمك تحمل جنسية سعودية، سواء مغربية أو سعودية فهذي قسمة ونصيب".

وأضاف المواطن: "كان زواج عن حب ومعرفة، وبعد محبة، والحمد لله كنت سعيد أني تعرفت عليها"، مستشهدًا بالآية الكريمة: "وجعلناكم شعوبًا وقبائل لتعارفوا".

وواصل المواطن مدح صفات زوجته، مشيرًا إلى أنها ذو أخلاق عالية، وإنسانة جميلة، مؤكدًا أنها جميلة بأخلاقها وإنسانة ذكية.

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