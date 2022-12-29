عملية خطيرة.. تفاصيل الحالة الصحية لـ صاحبة السعادة





تصدرت الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، مقدمة برنامج "صاحبة السعادة"، ترند محرك البحث جوجل، ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، بسبب حالتها الصحية عقب خضوعها لعملية جراحية خطيرة.

وخضعت صاحبة السعادة، لعملية تغيير مفصل كامل في منطقة الحوض، داخل أحد المستشفيات بمنطقة 6أكتوبر، بعد سقوطها من على درج السلم في منزلها.

وأجرت صباح أمس الأربعاء، الفنانة والاعلامية إسعاد يونس عملية جراحية، لتغيير المفصل بالجانب الأيمن من منطقة الحوض، بعد سقوطها من على سلم منزلها.

تم نقل الفنانة بشكل عاجل إلى مستشفى دار الفؤاد بـ6 أكتوبر، وأشرف على حالتها الدكتور عمر سليمان، وتم اجراء الجراحة العاجلة، وبدأت في مرحلة التعافي.

وكتبت الصفحة الرسمية للفنانة إسعاد يونس، أمس، على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «أجرت صباح اليوم، الفنانة والإعلامية إسعاد يونس عملية جراحية لتغيير المفصل بالجانب الأيمن من منطقة الحوض، بعد سقوطها من على درج سلم منزلها، ما استدعى نقلها بشكل عاجل إلى أحد المستشفيات بأكتوبر».

وأضاف مسئول الصفحة: «أشرف على حالتها الدكتور عمر سليمان، وتم إجراء الجراحة العاجلة، وهي الآن في مرحلة التعافي، طالبين منكم فضلًا، وليس أمرًا الدعاء لها بالشفاء».

وكشف الطبيب المعالج للفنانة والاعلامية اسعاد يونس، عن تطورات حالتها الصحية بعد إجرائها عملية جراحية، وتغيير مفصل الفخد الايمن، مشيرا إلى أن حالتها النفسية جيدة ولا تعاني من أي خلل في الوظائف الأخرى.

وقال الدكتور عمر سليان خلال مداخلة لأحد البرامج: «إسعاد يونس وصلت إلى المستشفى تُعاني من آلام في الفخذ بعد وقوعها من على السلم، وبعد الاشاعات ظهر انها أصيبت بكسر في عظام الحوض، وتم تغيير مفصل الفخد الايمن، والحمد لله هي كويسه».

وأضاف: «كل الوظايف عندها كويسه وحالتها النفسية كويسة الحمد لله، وان شاء الله حسب الوقت والتعافي هاترجع كويسة».