الأربعاء 23 مارس 2022
توقيت مصر 17:45 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

السيسي يعلق على فبركة صور جنسية لفتاتين وانتحارهما

عروض حجز طيران ناس

ننشر أول صورة للتُربي الذي أخرج جثة سيدة من القبر وعاشرها جنسيًا ثم أحرقها

صعود جديد للدولار أمام الجنيه في تعاملات اليوم الأربعاء

« يارب خدني نفسي أموت».. حنين حسام تنهار داخل قفص المحكمة

هل تذكرون ريم الشمري التي أهانت المصريين؟. القضاء الكويتي يحسم القضية

رهف القحطاني «وذ نكهة» تصدم الجميع بالكشف عن عدد زيجاتها

بعد الجدل.. حلا شيحة تظهر للرد على خلها الحجاب

صدمة.. انتحار يوتيوبر شهير بسبب الاكتئاب

إعفاء.. قرار مفاجئ من «الخطيب» بشأن ثلاثي الأهلي

ADS
 

على غرار واقعة الصحفي.. «حرامي منحوس» يقع في فخ فتاة

image (1)
ا
Native
Teads
الأربعاء، 23-03-2022 10:43 ص

على غرار الواقعة الطريفة التي حدثت قبل أشهر لصحفي  تعرض للسرقة خلال بث مباشر، داهم لص فتاة وسرق هاتفها في مدينة قنا بالصعيد.
إلا أن الحرامي المنحوس لم ينتبه إلى مكالمة فيديو كانت تجريها الفتاة مع صديقتها التي استطاعت التقاط صورة له للتعرّف عليه.
وحررت المسروقة، أمس الثلاثاء، محضرا ضد لص سرق هاتفها المحمول أثناء تواجدها في الشارع خلال حديثها مع صديقتها، قدّمت فيه الصورة الملتقطة له.
فيما أكدت الأجهزة الأمنية أنها تكثّف جهودها للقبض عليه.
كما ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بالواقعة، وأطلقوا على اللص لقب "اللص المنحوس".


 

إقرأ ايضا

2052955781640178611

السيسي يعلق على فبركة صور جنسية لفتاتين وانتحارهما

2018_9_12_7_57_25_944

ننشر أول صورة للتُربي الذي أخرج جثة سيدة من القبر وعاشرها جنسيًا ثم أحرقها

280120

« يارب خدني نفسي أموت».. حنين حسام تنهار داخل قفص المحكمة

أخبار متعلقة

810420811438

عاكس بنت عمه بسوهاج فوقعت المجزرة الدامية