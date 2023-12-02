علامة إذا ظهرت على يديك تكشف الإصابة ب السرطان

السبت، 02-12-2023
03:47 م
نسمه عبد الوهاب
هناك علامات إذا ظهرت على يديك تكون إشارة على الإصابة بنوع من أنواع السرطانات، مثل ظهور البقع البنية والداكنة على الجلد، تنذر بوجود سرطان الجلد
.
وسرطان الجلد
هو نمو غير طبيعي لخلايا الجلد، ويحدث عندما تحدث أخطاء للحمض النووي، وتؤدي الطفرات لنمو الخلايا خارج نطاق السيطرة وتكوينها إلى كتل سرطانية، وفقًا لما جاء في موقع "مايو كلينك" المعني بالصحة.
يمكن أن يحدث سرطان الجلد
في أي مكان في الجسم ولكنه يكون أكثر شيوعًا في الأماكن المعرضة للشمس مثل اليدين والذراعين والرقبة.
أنواع سرطان الجلد
١- سرطان الجلد
الميلاني.
٢- سرطان الخلايا الحرشفية.
٣- سرطان الخلايا القاعدية.