الثلاثاء 16 يناير 2024
توقيت مصر 04:54 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

"هل تجميد الخبز في الثلاجة وإعادة تسخينه يسبب السرطان؟

فنان شهير يبكي بعد انفصال زوجته بسبب ابنته ويعلق على مشاهدها الجريئة

طلب عاجل من محمد النني لوزير الشباب والرياضة قبل مباراة غانا(فيديو)

شاهد.. بيومي فؤاد ونجله على جهاز التنفس في المستشفى

صور حميمية لـ حسين فهمي وفتاة عشرينية تثير ضجة

الدولار يتخطى الرقم القياسي بالسوق السواء.. وهذا السعر العادل له

فتاة تعقد قرانها داخل المؤسسة العقابية بدبي

تركيا تعتقل لاعبًا إسرائيليًا

فضيحة طبيب التجميل.. عاشر شقيقة زوجته ابنة الـ 15 عامًا عدة مرات

علاء مبارك يسخر من تصريحات رئيس الوزراء.. ماذا قال؟

علاء مبارك يسخر من تصريحات رئيس الوزراء.. ماذا قال؟

2023_4_23_21_55_58_710
علاء مبارك
الإثنين، 15-01-2024 01:18 م


علق علاء مبارك نجل الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، على انتقاد وجهه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي للحكومات السابقة بدعوى عدم تخطيطها العمراني بشكل جيد.

قال مدبولي خلال احتفالية تسليم أول 3 أبراج إدارية، ضمن منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة،: "نحن لا نقوم بهذه المشروعات من أجلنا نحن، ولكن لأحفادنا، حتى يحدوا مكانا سليما يعيشون فيه".

وأضاف: "لو كان من قبلنا من 30 أو 40 سنة خططوا صح، كانت أجيالنا قد وجدت أماكن على الأقل آمنة ومخططة لأن يعيشوا فيها".

ليرد علاء مبارك على منصة أكس قائلا: "معالي دولة رئيس الوزراء تقصد معاليك أن كل من سبقوك كما تفضلت ما خططوش صح.. وحضرتك اللي بتخطط صح! هل هذا كلام؟".

إقرأ ايضا

Capture

"هل تجميد الخبز في الثلاجة وإعادة تسخينه يسبب السرطان؟

ء

فنان شهير يبكي بعد انفصال زوجته بسبب ابنته ويعلق على مشاهدها الجريئة

ا

شاهد.. بيومي فؤاد ونجله على جهاز التنفس في المستشفى