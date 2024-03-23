عصام صاصا: «أنا موجود في الشارع أكتر من ويجز

السبت، 23-03-2024
02:34 م
نسمه عبد الوهاب
كشف عصام صاصا
، مطرب المهرجانات، عن أرباحه الحقيقية من موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وسر تفوقه على الهضبة عمرو دياب، ومحمد رمضان، قائلا: «لما أرقامي على اليوتيوب والمنصات عدت عمرو دياب ومحمد رمضان متغرتش ولكن انبسطت».
وأضاف خلال لقائه ببرنامج «أسرار»، تقديم الإعلامية أميرة بدر، المذاع على قناة «النهار»: «عمري في حياتي ما حسيت ولا أعرف أنا ناجح قد إيه، مدير أعمالي معاذ اللي قالي إن أرقامي عدت عمرو دياب ومحمد رمضان، ودخلت شفت الفيديو، الموضوع كان عادي.. وبكسب من الفيديوهات على اليوتيوب، اللي بيقولك مش بيكسب يبقى بيضحك عليكي، أنا بكسب، ولكن مش اللي في خيال الناس».
وتابع مطرب المهرجانات: «الناس فاكرة إني بكسب مليارات مفيش الكلام ده.. أنا عمري ما سألت أغنية ليا جايبه كام، أنا متعاون مع شركة تبع اليوتيوب حافظة حقوقي.. واتشرف أعمل دويتو مع محمد رمضان هو أكيد تعب في حياته بجد علشان كده في اللي هوفيه ده.. أنا لو مكانه أو أي حد هيبقى مكانه هيبقى كده».
وتطرق عصام صاصا
، للحديث عن أكثر جماهيريًا هو أو ويجز
، قائلًا: «أنا ممكن أكون موجود في الشارع أكترمن ويجز
، لأن ممكن يكون بيعمل أغنية كل شهرين أو البوم.. لكن أنا ممكن في الشهر أعمل 10 أغاني، وبحبله أغنية البخت».